Anuncia Sectur Oaxaca el Carnaval Putleco 2020

-En conjunto con autoridades municipales de Putla Villa de Guerrero extendieron la invitación al turismo para vivir esta fiesta

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de febrero de 2020.- Coloridos tiliches, música tradicional, desfiles carnavalescos y recorridos de comparsas, serán parte del Carnaval Putleco 2020 que se llevará a cabo del 22 al 25 de febrero en la población de Putla Villa de Guerrero.

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca) y autoridades del municipio de Putla Villa de Guerrero, anunciaron ante medios de comunicación las actividades del Carnaval Putleco y extendieron la invitación al turismo nacional e internacional a vivir esta tradición.

El secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos resaltó que esta población se ha consolidado por sus tradiciones y costumbres que son motivo de orgullo de las y los oaxaqueños; y que han tenido presencia fuera del estado, tal como en el Tianguis Turístico, apuntó.

En este sentido, dijo que el Carnaval Putleco es una celebración reconocida a nivel nacional, la cual fue descrita por la revista México Desconocido como el carnaval donde hasta la persona más tímida baila y goza, citó.

Rivera Castellanos aseguró que las autoridades y organizadores de la fiesta son personas comprometidas con su vocación de servicio, para atender a miles de visitantes nacionales y extranjeros que serán parte de una de las fiestas más grandes de Putla Villa de Guerrero.

En tanto, el presidente municipal de esta población, Manuel Guzmán Carrasco externó su agradecimiento al Gobierno del Estado por formar un equipo con la autoridad municipal y con el pueblo putleco para hacer posible esta celebración.

Indicó que el Carnaval Putleco es único, al que las personas asisten no solo para verlo sino para formar parte de él, bailar y disfrutar al ritmo de los sones; vivir los recorridos de comparsas, bailes, la danza del macho y concursos de disfraces.

El regidor de Educación municipal, Wulfrano Marín Luna detalló que los elementos principales de este carnaval son las comparsas, como la de los copalas encabezada por la Diosa Copala, en representación de los grupos étnicos de la comunidad.

Otra es la Danza del Macho o la comparsa de mascaritas, la que dijo, tiene su origen en la colonia haciendo una sátira a la clase alta de aquella época y de como un peón enamora a la hija del hacendado; y la más representativa de Putla Villa de Guerrero, la comparsa de los viejos o tiliches que surgió en la época colonial.

En el marco de esta fiesta también habrá baile de coronación de la reina del carnaval, bailes carnavalescos, un tradicional banquete ofrecido por la mayordomía de la comparsa de los viejos, búsqueda del toro perdido y baile de cierre del Carnaval Putleco 2020.

Comentarios

