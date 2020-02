Accidente de trailer provoca cierre dela autopista Puebla-Veracruz

Con fuente AVCnoticias

El choque frontal de un trailer contra el muro central de la autopista 150D Puebla-Veracruz, dejo como saldo daños materiales valuados en varios miles de pesos, así como el cierre parcial en ambos sentidos a la altura del Trébol de Amatlán.

De acuerdo al reporte de los oficiales de la Policía Federal División Seguridad Regional, el accidente se registro en punto de las 09:00 horas de este jueves a la altura del kilómetro 297.

Debido a la falta de pericia del conductor, la pertinaz lluvia y el exceso de velocidad con que viajaba el tráiler Freightliner de color blanco que remolcaba un apipa propiedad de la empresa Agromiel con número económico 25.

Al lugar acudió personal de Caminos y Puentes Federales, quienes abanderaron dicho tramo carretero con dirección al puerto de Veracruz, como a la Ciudad de México, con la finalidad de prevenir otro accidente automovilístico.

Una vez que las autoridades carreteras tomaron conocimiento, ordenaron al personal de grúas realizar las maniobras y trasladar la pesada unidad al corralón oficial hasta que el propietario cubra los daños ocasionados.

