Síndico y regidores de Santiago Suchilquitingo señalan a su presidente de corrupto

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Revienta síndico y regidores de Santiago Suchilquitingo, contra su presidente municipal a quien señalan de corrupto y supuesto distribuidor de drogas en centros educativos.

Los quejosos exigen la destitución del presidente municipal Julio César Rodríguez López, a quien acusan de desvío de recursos, amenazas de muerte en contra de los integrantes del cabildo y además, lo señalan de distribuir drogas en centros educativos y calles de la población utilizando a la propia policía municipal.

Anunciaron que este día acudirán al congreso del estado, para pedir su revocación ante la comisión de Gobernación también acudirán a la Fiscalía general del Estado para denunciar estos hechos.

En tanto el regidor de obras, refirió que el edil municipal le ha pedido firmar documentación, donde asegura ya se concluyeron obras sin que éstas existan físicamente.

