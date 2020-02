Sectores integran consejo ciudadano contra bloqueos en Tuxtepec

-Presentarán denuncias contra quienes bloqueen los accesos a la ciudad.

-Convocarán a una marcha por la paz y contra los bloqueos en los próximos días.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la convocatoria que realizara el edil de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila a diferentes sectores de la sociedad, debido al bloqueo que realizó CODECI A.R. primeramente en el Ayuntamiento y luego en el puente “Caracol”, se constituyó un consejo ciudadano.

Empresarios, comerciantes, dirigentes, presidentes y agentes de colonias así como la ciudadanía en general, se reunieron en la casa de la cultura de esta ciudad, para exponer sus puntos de vista sobre los bloqueos que realizan diversas organizaciones.

Después de exponer su sentir, sus quejas y tras un consenso, los presentes decidieron integrar un consejo ciudadano por la paz y la civilidad.

Luego de realizar diversas propuestas de nombres de quienes integrarían dicho consejo y tras realizar una votación, quedó integrado por 13 personas, entre ellos Oswaldo Rincón, Rodolfo Cruz Arroniz empresario hotelero y a propuesta del líder transportista Guadalupe Contreras Magallón, el presidente de la CANACO y comerciante Jorge Osorio, quedando a la cabeza de este consejo Luis Fernando Paredes Porras, promotor cultural de Tuxtepec.

La principal acción de este consejo será denunciar ante las instancias correspondientes a quienes realicen bloqueos, además de exigir se aplique la ley.

Dicho consejo tendrá también como encomienda convocar a los demás miembros y sectores para organizarse, así como la de realizar una marcha por la paz y civilidad para pedir que no haya más bloqueos en Tuxtepec.

Por su parte el gobierno municipal, actuará de manera coordinada con el consejo para darle seguimiento a las denuncias, así como también exigirle a las instancias que investiguen y que aplique la ley para quien o quienes realicen bloqueos que afecten a la ciudadanía tuxtepecana.

Posterior a la votación, el presidente municipal les tomó protesta a quienes integran este consejo.

