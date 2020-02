Se prevé desabasto de medicamentos en hospital de la niñez oaxaqueña, anuncia su director

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña Efrén Emanuel Jarquín González, detalló que se prevé un desabasto de dos claves en medicamentos para niños del área de oncología.

“La problemática es dos claves, que sigue siendo un problema, de nivel mundial ya que no se están fabricando” refirió el director.

Añadió que expertos en la materia están vigilando como serán los nuevos esquemas de quimioterapias para los pacientes.

En tanto, puntualizó que para el día viernes 14 de Febrero tendrán un desabasto de por lo menos la mitad de medicamentos, mismos que ya están suplidos con las gestiones directas del INSABI. Y se espera que las gestiones den fruto y no ocurra tal desabasto.

Cabe mencionar que en el estado, suman 350 pacientes de oncología según datos del mismo hospital.

