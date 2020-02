Reunión de Seguridad en Tuxtepec será a puerta cerrada: Regidor de Seguridad

-Desconocen qué autoridades estarán presentes en la reunión que sostendrá Alfonso Durazo con los gobernadores de Oaxaca y Veracruz

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se llevará a cabo una reunión que será presidida por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal Alfonso Durazo con los gobernadores de Oaxaca y Veracruz Alejandro Murat y Cuitláhuan García respectivamente, dicha reunión será a puerta cerrada informó el Regidor de Seguridad Andrés Santiago Parada.

Asimismo dijo desconocer qué autoridades municipales y estatales estarán presentes en dicha reunión, pues la información que se ha manejado ha sido muy hermética, incluso dijo que no les hicieron llegar información para por lo menos enterarse del evento.

El funcionario municipal comentó que se continúan realizando operativos en el municipio y es que el tema principal de la reunión será el de seguridad, pues en días pasados el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la cuenca del papaloapan es la más insegura del estado de Oaxaca.

