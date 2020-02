Murat y Cuitláhuac, blindarán la Cuenca del Papaloapan

-Los gobernadores de Oaxaca y Veracruz, anunciaron que van a reforzar varias acciones para disminuir índices delictivos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras una reunión de más de 2 horas entre los Gobernadores de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, así como el de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, acordaron blindar la región de la Cuenca del Papaloapan, firmando un convenio para reforzar acciones cooperativas.

Las acciones que anunciaron son la instalación de puestos conformados por la Guardia nacional y la policía estatal, filtros de revisión en zonas lacustres (lagos), así como el despliegue de un operativo para atender el polígono que comprende Huautla de Jiménez, Acatlán, Soyaltepec, Loma Bonita, Tuxtepec, Jalapa de Díaz, Chilchotla, Arroyo Choapan y Tierra Blanca; así mismo se reforzará la presencia de elementos en 7 puntos fronterizos, se instalarán arcos detectores de vehículos, así como sobrevuelos en puntos de interés.

El Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, puntualizó que las dependencias que van a trabajar en estas acciones son las áreas de inteligencia, y justicia, así como de las 3 órdenes de gobierno como la guardia nacional, la secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las fiscalías de ambos estados, así como el Centro Nacional de inteligencia.

Agregó que en lo que corresponde a Oaxaca se concentrarán los elementos en Tuxtepec, Jalapa de Díaz, San Miguel Soyaltepec, Loma Bonita, Acatlán, Huautla de Jiménez, Ixcatlán y San Juan Lalana, en el estado de Veracruz, las acciones serán en los municipios de Tierra Blanca, Playa Vicente, Sayula, Santiago Sochiapan, Jesús Carranza y Tezonapa.

Por su parte el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que para las acciones que anunció su homólogo, contarán con acceso a las capacidades tecnológicas, así mismo habrá intercambio de información, y para esto se acordó también una reunión mensual.

La finalidad es bajar la violencia en la región, pero además, lograr la judicialización de casos de aprehensión en delincuentes que pasan de un lado a otro, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar.

