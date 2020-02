Lamenta Fiscal de Oaxaca filtración de información sobre el caso de saxofonista

-Reconoció que se tiene prohibido hablar del tema para no entorpecer las investigaciones, aunque explicó que ambas partes han tenido acceso a la carpeta de investigación.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Fiscal General del Estado de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, lamentó la filtración de información que se vertiera en un medio de comunicación donde uno de los detenidos denunciara al Ex Diputado Juan Vera Carrizal de estar detrás del atentado de la saxofonista María Elena Rios, pues dijo que esto podría entorpecer las investigaciones y agregó que se tiene prohibido hablar del tema, sin embargo comentó que ambas partes han tenido acceso a la carpeta de investigación y que ya se ha iniciado la investigación para saber quien filtró esas declaraciones.

Así mismo explicó que este caso es un tema de violencia extrema en contra de una mujer, sin embargo reconoció que por estos hechos ya hay 2 detenidos así también se suman 3 órdenes de aprehensión, en contra de personas que planearon esta agresión aunque no informó si entre los imputados se encuentra el también empresario gasolinero.

Así mismo explicó que nunca hubo retraso para expedir la carpeta de investigación en contra del ex Diputado Vera Carrizal, pues explicó que primero se tuvo que realizar una serie de investigaciones para crear el proceso y negó que exista manipulación política por este caso, pues indicó que la Fiscalía es una Instancia autónoma que puede proceder sin decisiones Gubernamentales.

En lo que concierne a los trabajadores de Vera Carrizal que hace unos días en conferencia de prensa argumentaron acoso por parte de personas extrañas, detalló que hasta el momento no han hecho su respectiva denuncia, por lo que agregó que estas declaraciones solo han sido meras especulaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario