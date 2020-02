¡La Liga MX da cátedra! Conoce cuánto pagan los niños por salir a la cancha con los jugadores

Sorpresa e indignación causó en el mundo del fútbol lo revelado hoy por The Telegraph, donde publicaron los descomunales precios que algunos clubes de la Liga Premier cobran a los niños que acompañan a los futbolistas al terreno de juego, que alcanzarían hasta los 17 mil pesos aztecas.

En la previa de los partidos importantes acostumbramos a ver a los “mascots” ingresando a la cancha de la mano de los jugadores, en una disposición que más allá de causarnos simpatía no nos despierta mayor curiosidad, algo que cambió hoy tras la lista publicada que destapó que todo se trata de un negocio para los más privilegiados.

El Norwich, por ejemplo, solicita 500 libras por salir al pasto con el capitán, y 379 por cualquier otro jugador, al igual que el Aston Villa. Se estima que con este tipo de recaudación los clubes podrían estar recibiendo hasta medio millón de libras anuales.

Afortunadamente esta práctica no es replicada en México, donde a los pequeños no se les cobra ni un solo peso por cumplir el sueño de saltar a la cancha de la mano de sus ídolos. De hecho, el único requisito para niños y niñas es ser menor de 13 años. Ni siquiera se les solicita “aporte voluntario”.

Pese a la indignación causada por la información surgida en la Liga Premier, no todo está perdido: aún quedan clubes que no lucran con la ilusión de los niños, tales como Arsenal, Chelsea, Liverpool y Manchester City, que escogen a los afortunados mediante sorteo.

