Kalimba, JNS, Iskander y Juan Solo en el “Festival del Amor 2020” en Oaxaca

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Por segundo año consecutivo, Oaxaca será sede del “Festival del Amor” el próximo sábado 15 de Febrero con motivo de celebrar el día del amor y la amistad.

En este 2020 los artistas invitados al festival serán: Kalimba, grupo JNS, Iskander y Juan Solo; quienes estarán tocando sus éxitos más románticos para todos los asistentes que se den cita en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

El evento comenzará a partir de las 3 de la tarde con la participación de cada uno de los artistas. Además en el CCCO se tendrá una zona de “Food Trucks” con diferentes opciones gastronómicas.

Los boletos tienes un precio de $250.00 y se encuentran a la venta en diferentes puntos de la ciudad de Oaxaca o en la página de www.superboletos.com

Hasta el momento todos los artistas han confirmado su participación al evento donde los oaxaqueños podrán celebrar con la mejor combinación de música, comida y mucho amor.

