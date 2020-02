Instalarán 21 bancos Bienestar en la Cuenca del Papaloapan

-En todo el estado serán 230 sucursales

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que los beneficiaros de los programas federales del estado, puedan cobrar cerca de sus municipios, se construirán en el estado de Oaxaca 230 sucursales bancarias, de los cuales 21 serán para la Cuenca del Papaloapan.

Nancy Ortiz la Delegada de los programa sociales en el estado, dijo que la primera etapa comprende buscar predios para los bancos, los cuales deben de ser donados por las comunidades, como máximo una hectárea y como mínimo 400 metros cuadrados, y posteriormente empiecen la construcción.

Aunque no hay fecha para que estén terminados, la instrucción del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pidió que en este 2020 ya estén listos, pero antes elementos del ejército deben dar el visto bueno para el predio y posteriormente construirlos

La finalidad es acercar los bancos a todos los que reciben un apoyo, y en donde no se logren hacer los bancos va a haber cajeros, así los beneficiarios no gasten parte del recurso que reciben en acudir a cobrar su dinero a las cabeceras.

La Delegada Estatal de los programas integrales, comentó que para operar los bancos, ya se cuenta con el personal y serán los que están en los centros integradores, quienes van a ser capacitados para que puedan atender a los beneficiarios.

