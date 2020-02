Impulsar actividades físicas en la niñez oaxaqueña, incrementa su desarrollo y bienestar: IMM

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Para dar seguimiento al rescate de espacios públicos que el gobierno del estado implementa, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, inauguró el arranque de las Caravanas Deportivas, así como la instalación de ejercitadores físicos, en beneficio de las familias de la agencia de policía Montoya, del municipio de Oaxaca de Juárez.

Dicha Caravana tiene el objetivo de restituir el tejido social, impulsar la actividad física y fomentar la convivencia familiar en el estado. La inversión total en esta entrega fue superior a los 220 mil pesos.

A su arribo, la presidenta honoraria saludó con agrado a las y los asistentes, además, recorrió el área destinada para los ejercitadores físicos, donde invitó a la ciudadanía a utilizarlos y cuidarlos, pues son para beneficio y divertimento de sus familias.

Posteriormente, en su intervención, Ivette Morán de Murat resaltó que durante el recorrido por la agencias municipales de Oaxaca de Juárez, pudo ver el descuido y la falta de espacio públicos dignos para la ciudadanía, por ello, en coordinación con el gobierno del estado, se dio a la tarea de gestionar y habilitar distintas áreas para la instalación de ejercitadores al aire libre.

“Desde el día uno de la administración que encabeza mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, me dijo: Ivette, hay que caminar, hay que atender las necesidades no sólo de los municipios, sino también de sus agencias. Y es así, como el día de hoy, nos encontramos en esta agencia municipal para entregar formalmente estos ejercitadores, que serán de mucha ayuda para todas y todos”, señaló la presidenta honoraria.

Además de poner en marcha el programa “Caravanas Deportivas”, la presidenta honoraria entregó, en coordinación con la directora del INCUDE, Montserrat Aragón Heinze, paquetes deportivos que les permitan reactivarse físicamente. Es importante hacer ejercicio para tener más salud, ya que en cuerpo sano, hay mente sana.

Antonio Saúl Vásquez Arellanes, agente municipal de la agencia Montoya, expresó su gratitud por la entrega de los ejercitadores al aire libre, ya que dijo: “Señora Ivette muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por todo el trabajo que viene desarrollando en todas las agencias, y sobre todo, se ve reflejado el compromiso que hace unos meses se generó con usted. Estos ejercitadores serán de mucha utilidad para todas y todos”.

Finalmente, Edgardo Aguilar Escobar, director general del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, reiteró su apoyo con el deporte y la activación física oaxaqueña: “Señora Ivette, muchas gracias por permitirme ser parte de estas actividades que usted encabeza en favor de las familias oaxaqueñas. Uniendo esfuerzos, el Sistema DIF y el Monte de Piedad, apoyamos la asistencia social, y es a través de ello, que el día de hoy entregamos estos ejercitadores al aire libre en la agencia Montoya. Compromiso hecho en meses pasados y hoy, se cumple”, finalizó.

En el Sistema Estatal DIF Oaxaca trabajamos por mejorar la salud y calidad de vida de las familias oaxaqueñas, porque Juntos y en Familia ¡Sí Podemos!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario