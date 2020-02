Hospital de Tlaxiaco será operado por el IMSS

-El Gobierno estatal desembolsó más de 100 millones de pesos en infraestructura y 75 millones de pesos en equipamiento

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla, detalló que la administración actual desembolsará más de 100 millones de pesos en infraestructura para rehabilitar el hospital de Tlaxiaco, mismo que constará de 45 camas, luego de quedara inconcluso en la administración de Ulises Ruíz Ortíz.

Refirió que al momento llevan un avance del 95% en infraestructura, misma que está a cargo de SINFRA con una inversión de 100 millones de pesos.

Precisó que una vez terminado lo cederán al IMSS, además de que confirmó que el Equipamiento correrá a cargo de la Secretaría de salud del estado se estima que para el lunes 17 de febrero, estén llegando el equipamiento, inversión de 75 millones de pesos.

Así el próximo 20 de Marzo estará en condiciones para que el presidente de la República lo inaugure y se eche a andar tal y como lo anunció Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia mañanera.

Enfatizó que el recurso humano será responsabilidad del IMSS, toda vez que el estado no puede hacerse cargo del hospital ya que a decir del secretario, tienen un déficit tanto de personal médico y enfermeras como presupuestal, que supera los mil 700 millones de déficit.

