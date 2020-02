El frente “No a la Minería” pide salida de Fortuna Silver Mines

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Municipios del Valle de Ocotlán que integran el frente “No a la Minería, por un Futuro de Todos y Todas” exigieron la salida de la compañía “Fortuna Silver Mines” que opera en la comunidad de San José el Progreso.

Representantes de 12 comunidades que integran dicho frente señalaron que esta empresa además de la explotación de materiales como el oro y plata ha generado la confrontación entre ciudadanos.

Así mismo informaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), negó el estudio de impacto ambiental a esta empresa.

La decisión de la SEMARNAT de no aprobar el estudio ambiental, es porque las obras han ocasionado impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.

Por eso, las comunidades solicitaron no aprobar la MIA-Particular del Proyecto San José II, al no haber un proceso de consulta y viola la libre determinación de los pueblos.

