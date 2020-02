Detienen en España a Emilio Lozoya, ex director de Pemex

El ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido en Málaga, España, debido a una ficha roja librada en su contra, derivado de dos órdenes de aprehensión que existen en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Ambas órdenes derivan de la venta de la planta de Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos.

Funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que en los próximos días iniciarán los trámites para solicitar su extradición a México. La Policía Nacional de España confirmó a MILENIO que el ex funcionario fue detenido al sur del país, en efecto de una orden de captura internacional dictada en contra él.

Javier Coello Trejo, dijo que el ex director de Pemex no se mandaba solo y que la noticia de la detención en España le cayó como balde de agua fría, por lo que viajará a ese país para preparar la defensa. “Lozoya no se mandaba sólo (…) tendremos que llegar a España para platicar con él y ver si decide su curso de extradición en España o acogerse, tenemos los elementos de prueba para defenderlo” dijo en entrevista con Samuel Cuervo para Milenio Televisión.

Coello Trejo informó que desahogarán las pruebas que la justicia en México “no nos permitió”, pues dijo que todo sujeto tiene derecho a que le acepten las pruebas para acreditar su inocencia. “Agotaremos todas las pruebas en el juicio de extradición. Me cayó como balde de agua fría. Ni modo, así es esto. Tenemos las pruebas, desahogaremos las pruebas que la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Tendré que hablar con él y me tendré que ir a España”, detalló. en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Fórmula. En agosto de 2017, la entonces PGR (hoy Fiscalía General de la República) le envió un citatorio para comparecer por presuntamente haber recibido los 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht.

