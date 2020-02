Congreso Local instala Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales

-Asisten funcionarios consulares de EE UU y Guatemala, y de los institutos Nacional de Migración y Oaxaqueño de Atención al Migrante, entre otros.

-Mejorar la legislación para proteger derechos de migrantes ante la crisis humanitaria en las fronteras, coinciden diputados.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de febrero 2020. – Con el objetivo de crear leyes que generen políticas públicas y abonar al combate de la crisis migratoria en el país, la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, instaló la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales.

Dicha comisión es presidida por el diputado Pável Meléndez Cruz, e integrada por las diputadas Arcelia López Hernández, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, Luis Alfonso Silva Romo y Fabrizio Emir Díaz Alcázar. El acto contó con la presencia de integrantes de esta legislatura, de funcionarios consulares de los Estados Unidos y Guatemala, del Instituto Nacional de Migración y del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, entre otros.

Durante la instalación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, manifestó que esta nueva Comisión “tendrá la oportunidad de demostrar que la solución de la crisis humanitaria en la frontera sur, no puede ser solo mediante el empleo de la Guardia Nacional.

Respecto a lo que sucede en la frontera norte, el legislador se manifestó contrario a “que nuestras hermanas y hermanos oaxaqueños, sean detenidos, maltratados y devueltos por la patrulla fronteriza”.

“Hagamos, entonces, lo propio con los hermanos de la frontera sur, quienes buscan salida a los problemas que aquejan a sus países; busquemos opciones, como poder legislativo, como cuerpo de Estado, para detener esta crisis”, expresó el legislador.

En el acto de instalación, Sosa Villavicencio, consideró avanzar hacia una agresiva política social que permita el desarrollo económico y laboral de los y las oaxaqueñas en sus propias comunidades, a fin de que no tengan opción de salir de su patria por necesidad.

En su turno, el diputado Pável Meléndez Cruz, presidente de la Comisión legislativa, dijo que para atender este fenómeno se requiere de una atención integral e inter-sectorial, considerando las dimensiones demográficas, sociales, económicas y culturales de los lugares de fuerte expulsión de mano de obra, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

Además, se pronunció por generar acciones normativas y políticas públicas planificadas y bien gestionadas, que faciliten una migración y movilidad ordenada, segura, regulada y responsable.

“Será el quehacer cotidiano de esta Comisión el incorporar, a la agenda legislativa, los estándares internacionales y cumplir con los derechos de los migrantes, y de nuestros paisanos radicados en otras latitudes del mundo”, subrayó Meléndez Cruz.

Al respecto, la diputada Arcelia López Hernández, resaltó el compromiso de establecer acercamiento con los gobiernos de países que enfrentan esta situación, así como de las instituciones públicas del ramo. Aceptó la responsabilidad de abonar a la creación de leyes que garanticen respeto a los derechos de los migrantes.

El diputado Luis Alfonso Silva Romo, manifestó que su tarea como integrante de la Comisión, consiste en crear el marco jurídico para que puedan funcionar las instancias encargadas de atender las demandas de las y los migrantes.

Cristhopher Gascón, Representante de la Organización Internacional para los Migrantes en México, celebró que el Poder Legislativo, a través de esta Comisión, trabaje en el fenómeno de la migración, porque Oaxaca es un expulsor y receptor de migrantes.

Aida Ruiz García, directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, reconoció el trabajo de las y los congresistas, organizaciones sociales, sociedad civil, gobiernos federal, estatal y municipal a favor de los migrantes y sus familias.

Anabel Lorenzo Robles, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, resaltó en su momento el reto que representa el incremento de niños y mujeres en calidad de migrantes. Este es el gran pendiente del Estado mexicano. Por tanto, consideró que el poder legislativo de México puede generar mecanismos para asegurar una migración ordenada y apegada al respeto de los derechos humanos.

En la instalación de la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales, también estuvieron presentes las diputadas Yarith Tannos Cruz, Magaly López Domínguez, Juana Aguilar Espinoza, Inés Leal Peláez, Alejandro López Bravo, Fredy Delfín Avendaño, Griselda Sosa Vásquez, Gloria Sánchez, César Morales Niño y Elim Antonio Aquino.

De igual forma, como invitados especiales acudieron Samantha Wathson, Cónsul general de los Estados Unidos en Oaxaca; el ex cónsul de Francia, Sergio Arturo Hernández Salcedo; el Cónsul de la República de Guatemala, Héctor Rolando y el Vicecónsul de Guatemala, Servín Cortes, entre otros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario