Bloquean normalistas calles en la ciudad de Oaxaca, otra vez utilizan urbanos

Luis Jerónimo

Oaxaca.- Jóvenes estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) bloquearon calles del centro de la ciudad con camiones urbanos, ocasionando un caos vehícular.

La protesta inició con la toma de cinco unidades del servicio público en inmediaciones del CRENO, sobre el camino a San Felipe para después utilizarse en esta protesta instalada en la calle de Independencia esquina con Crespo, con J.P. García y la calle de Hidalgo esquina con Díaz Ordaz.

Los normalistas piden con este bloqueo un encuentro y diálogo, con el director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) para conocer la situación de los estudiantes de primer año.

Uno de los voceros, comentó que ya está avanzando el ciclo escolar y no está asegurada la matrícula y con eso, no existe validez oficial de la misma.

Son alrededor de 140 normalistas de las licenciaturas de Educación Física y Primaria quienes no tienen este reconocimiento, pese a que ya es medio año.

Aseguraron tener la disposición de dialogar para evitar mayores afectaciones, pero quieren tener el encuentro con el responsable de la DGESPE.

