Hay avances en atención de planteamientos de estudiantes normalistas: IEEPO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en el ámbito de sus atribuciones avanza en la atención de los planteamientos de estudiantes normalistas, dentro de la normatividad vigente y en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En lo que corresponde a la malla curricular, ésta atención es competencia del ámbito federal y el IEEPO no tiene injerencia en su respuesta pues se efectúa en observancia a disposiciones constitucionales y a los procedimientos establecidos por la SEP.

Derivado de una reunión de trabajo con servidores públicos de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la Secretaría de Educación Pública, se acordó adoptar la malla curricular que venían utilizando y que para el ciclo escolar 2020-2021, se incorporaría la nueva malla curricular.

Por ese motivo, el área de Certificación del IEEPO inició el procedimiento administrativo para generar la matrícula, lo que está resuelto y se encuentra en proceso de ser entregado según la normativa.

El IEEPO exhorta a los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), a continuar por la vía del diálogo con la agenda de reuniones de trabajo para atender este y otros temas, así como no afectar a la sociedad con acciones que perjudican a terceros, como el cierre de calles .

Comentarios

