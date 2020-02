Ámerica contempla recuperación de un año para Nico Castillo

Con fuente Record

América perderá a Nicolás Castillo por lo menos un año. La carrera del futbolista chileno está en riesgo debido a la trombosis que se le detectó tras la cirugía del tendón recto femoral; sin embargo, las Águilas están dispuestas a apoyarlo en todo momento para que pueda volver a las canchas.

Una fuente cercana confirmó a RÉCORD que los médicos del club, en conjunto con un grupo de especialistas, visualizan una recuperación de aproximadamente 12 meses, debido a que la trombosis requerirá de un tratamiento de anticoagulantes, mismo que necesitará que el andino no realice ningún tipo de actividad deportiva durante un lapso de nueve meses, como lo informa Rubén Rodríguez en su columna.

Después de dicho periodo, se vislumbra que Nico se someta a un plan de trabajo especial para la recuperación de masa muscular y acondicionamiento físico, ya que ante la inactividad a la que tendrá que someterse deberá empezar de cero.

Sin embargo, su regreso a las canchas podría tardar un poco más debido a que posteriormente conllevaría un lapso para que vaya recuperando ritmo y regrese a los trabajos con el resto de sus compañeros.

Los altos mandos del América saben que la prioridad era salvarle la vida a Castillo, por lo que el club está consciente de que le restan dos años de contrato y le apoyará durante todo el proceso de recuperación del sudamericano donde inclusive le pagarán el 100 por ciento de su sueldo aunque no tenga actividad dentro del terreno de juego.

En el Nido están conscientes de que el no volver a jugar futbol profesional es una posibilidad latente para Nico, pero el club está dispuesto a colaborar en todo momento pensando en un eventual regreso a las canchas con la planeación para su recuperación, rehabilitación y reincorporación a la actividad futbolística.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario