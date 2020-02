Van 45 homicidios, en este 2020 en la Cuenca

-24 son de Tuxtepec, y los demás se han presentado en otros municipios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vicefiscal regional de la Cuenca del Papaloapan Gustavo Carlos Zúñiga, señaló que en este 2020 llevan 45 víctimas de homicidios en la región, de los cuales 24 tan solo son de Tuxtepec, iniciando igual número carpetas de investigación, y ya se libró una orden de aprehensión logrando la detención de una persona.

De estas 45 víctimas, hay dos ataques violentos contra mujeres, sin determinar si son o no feminicidios.

Dijo que tras esta cantidad de homicidios, El hecho de que la región colinde con el estado de Veracruz, puntualizó que hay injerencia de cuerpos que han arrojado en la región pero son personas que han sido privadas de la vida en el estado vecino, y lo que aumenta el trabajo de ellos como fiscalía.

El Vicefiscal de la región señaló que el 2019 lo cerraron con 251 víctimas, además de que terminaron con 19 órdenes de aprehensión arrojando 43 personas señaladas y logrando la detención de 27, además de que se han vinculado a 23 imputados, todos por el delito de homicidios

Pidió a la población denunciar, pero sobre todo apoyar en las investigaciones en caso de ser testigo de algún homicidio, además aseguró que de ser testigos van a reservar su identidad, “hemos tenido obstáculos con algunas personas que son testigos y no quieren denunciar, nosotros les ofreceremos seguridad”.

