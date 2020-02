Trabajadores de la FGEO exigen informe sobre su fondo de pensiones, sospechan irregularidades

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Delegados de la Fiscalía general del estado de Oaxaca (FGEO), denunciaron públicamente una problemática financiera que puede repercutir en los más de 13 mil trabajadores al servicio del estado.

La situación financiera a decir de los quejosos, es en relación al fondo de pensiones, toda vez que el Secretario de administración les habría comunicado sobre los rumores de descapitalización del fondo de pensiones.

En tanto piden audiencia con los responsables de las finanzas estatales y les aclare la problemática.

En primer paso han girado oficio al Actuario Germán Espinoza Santibáñez, mismo que preside el Consejo de pensiones del Gobierno del estado, para que a la brevedad les informe sobre el estado financiero en que se encuentra su fondo de pensiones.

También durante la conferencia en el patio de la fiscalía exigieron informes sí la secretaría de Finanzas ha liberado el recurso económico a cargo del gobierno estatal que consiste en el 18.5 % a favor del fondo de pensiones.

También al secretario de finanzas del estado Vicente Mendoza, le pidieron que aclare si la secretaria a su cargo ya realizó el pago del adeudo de 177 millones de pesos de los años 2016 y 2017 que se habían comprometido a pagar.

Amenazan con tomar medias más drásticas de no tener respuesta favorable a su petición, así mismo pidieron no se tomen represalias como en otros años tuvieron anteriores compañeros por exigir transparencia del fondo de pensiones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario