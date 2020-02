Secretario de Turismo acepta eliminación de fines de semana largos

-Luego de una reunión con el presidente López Obrador y Alfonso Romo, el secretario de Turismo aceptó que se eliminen los fines de semana largos

Pese a la oposición de los principales operadores turísticos, el secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, anunció que se eliminarán los fines de semana largos y, de acuerdo con la instrucción presidencial, serán respetadas las fechas cívico-históricas del país.

En un tuit, el secretario indicó que esta mañana se reunió con el jefe del gabinete económico, Alfonso Romo, y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que “convenimos que de acuerdo a la instrucción presidencial se respetarán las fechas cívico-históricas del país”.

Agregó que, como lo mencionó en su conferencia matutina el presidente López Obrador, la cancelación de esos puentes “no afectará la actividad turística”.

Ante la decisión de la eliminación de los días de asueto, el secretario indicó que el presidente le dio una alternativa, que es “ajustar el calendario escolar con el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Estaban Moctezuma, para propiciar a través de nuevos puentes la convivencia familiar”.

Además, aseguró que el titular del Ejecutivo Federal está de acuerdo en que se propicien los viajes a las 134 plazas turísticas, a fin de fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local.

