Rinde protesta Comisionado de la Policía Estatal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Ernesto Salcedo Rosales tomó protesta al comisario general Francisco Santiago José, como Comisionado de la Policía Estatal.

Ello con la facultad que le confieren los artículos 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 45, fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; en relación directa con los artículos 5, 10, fracción XI del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Durante el acto oficial, Salcedo Rosales resaltó la trayectoria de Santiago José, oaxaqueño que inició su carrera policial desde 1984; a quien exhortó a seguir trazando acciones en equipo y siempre en beneficio de la ciudadanía.

El Comisionado de la Policía Estatal, cuenta con 36 años de servicio dentro de la corporación policial y está certificado en Manejo de Situaciones de Crisis y Secuestros, por el Federal Bureau of Investigation (FBI).

Se ha desempeñado como Comandante y Jefe Operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de Oaxaca; Director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) y Subdirector de Proximidad Social del municipio de Oaxaca de Juárez; así como Jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal, entre otros.

Actualmente cursa la Licenciatura en Derecho con acentuación en investigación y docencia.

Con estas acciones, la SSPO reitera su compromiso con las y los oaxaqueños, de trabajar por su protección y seguridad en las ocho regiones de la entidad.

