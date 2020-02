Presenta INFONAVIT en Oaxaca, el programa “Unamos crédito”

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta cuatro personas sin relación jurídica podrían ser acreedores del programa “Unamos Crédito” del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), informó el representante de la Dirección General en Oaxaca, Juan Jacob Pérez Miranda.

En este año, este programa inicia con padres, hijos, hermanos, parejas en unión libre o amigos quienes podrán juntar sus créditos.

Posteriormente, podrían ser 3 personas y para el 2021, se ampliará a cuatro personas.

Para este programa esperan la colocación de 17 mil 650 financiamientos a nivel nacional, con el cual buscan adaptar las alternativas de financiamiento a los nuevos modelos de hogares en México y brindar a sus derechohabientes la posibilidad de acceder a una vivienda.

El representante de la dependencia en Oaxaca, comentó también de programas como la de Subcuenta de Vivienda para aquellos trabajadores que no están activos, como profesionistas no independientes.

Además de que están diseñando un crédito hipotecario para trabajadores agrícolas, quiénes por sus condiciones laborales y los periodos de siembra y cosecha, a pesar de llevar años trabajando de manera formal para la agroindustria no cuentan con cotización continua superior a los ocho meses.

Asimismo, unos 2 mil 901 pensionados oaxaqueños han recibido el dinero de su subcuenta de vivienda con un monto de promedio de más de 86 mil pesos, es decir en total, han devuelto 250 millones de pesos a los trabajadores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario