Pide Congreso registro de grupos voluntarios de Protección Civil, ante desastres naturales

-El exhorto va dirigido a titulares de salud, movilidad y protección civil.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, 10 de febrero, 2020.- Diputados y diputadas de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado exhortaron a los titulares de las secretarías de Salud, Movilidad, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, a que implementen un registro estatal de personas voluntarias que realizan acciones del ramo y auxilian con atención prehospitalaria.

En el dictamen, emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y Salud, se destaca la necesidad de lograr una eficiente coordinación entre sociedad y gobierno en acciones de emergencia, en la medida en que, en las últimas cuatro décadas, en el estado de Oaxaca ha sido castigada por diversos desastres naturales.

Cabe señalar que, en los primeros cinco meses del año 2019, la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca reportó mil 585 sismos y 285 siniestros forestales, lo cual indica el riesgo permanente en que se encuentra la población oaxaqueña.

Por registros existentes, la Secretaría de Gobernación emitió, durante el año 2018, siete Declaratorias de Emergencia en la entidad oaxaqueña. La primera, a causa de un sismo que impactó a 33 municipios; cuatro de ellas, con motivo de lluvias torrenciales, granizadas e inundaciones que afectaron a 90 municipios y, dos más por declaratorias motivadas, por ondas de calor intenso.

Debido a esta problemática, legisladoras y legisladores de las comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y Salud, acordaron emitir el dictamen por el cual se realizó dicho exhorto, mismo que fue aprobado por el pleno de la LXIV Legislatura, en la sesión del 5 de febrero pasado.

