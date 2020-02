La joven asesinada y desollada por su propia pareja en la colonia Vallejo de CdMx era de Puebla

Con fuente SinEmbargo

Ingrid, la joven desollada por su pareja en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, era originaria de la junta auxiliar Necaxa Canaditas, perteneciente al municipio de Juan Galindo en la sierra norte de Puebla

Tras la publicación del caso ocurrido este fin de semana, vecinos de la población identificaron a Ingrid y Eric Francisco.

Ingrid tuvo una niñez complicada ya que fue abandonada por su madre y su papá tuvo que hacerse cargo de ella y sus cuatro hermanas. Ingrid es la hermana menor de las cinco junto a su hermana gemela. Su padre falleció hace 3 años aproximadamente.

Como Página Negra informó, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontró a Eric Francisco cuando aún desollaba a la joven. Los hechos ocurrieron en la calle Tamagno, cuando los policías fueron informados vía radio que una mujer había sido agredida.

Versiones extraoficiales señalan que Francisco de 46 años de edad, fue localizado después de haber descuartizado el cuerpo de Ingrid. Francisco, también originario de Juan Galindo es hijo de un profesor conocido en la población y es ingeniero civil de formación.

Fue detenido al momento en que intentaba huir y esparcir en diferentes puntos de la capital los restos de la joven. Versiones policiacas señalan que fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades, y de inmediato se implementó un operativo donde se logró detenerlo. La llamada fue realizada por la ex pareja de Eric Francisco.

Eric Francisco fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Central de Investigación para el delito de Homicidio, quien definirá su situación jurídica e iniciará con las investigaciones correspondientes.

FEMINICIDIO A LA ALZA EN TERRITORIO NACIONAL

Recientemente Sin Embargo informó sobre el número de víctimas de feminicidio, oficialmente reconocidas por las autoridades como asesinatos por razón de género, subió 10.30 por ciento durante el 2019, con un total de 1 mil 6 víctimas en comparación al año 2018, donde hubo 912.

Los feminicidios crecieron en el 43.75 por ciento del territorio nacional, en tanto que en el 15.62 por ciento del país se mantuvo el mismo número de víctimas en 2019 y 2018.

En la Ciudad de México subió 58.13 por ciento al reportar 68 víctimas, frente 43 de 2018. El Estado de México pasó de 117 víctimas en 2018 a 125 en 2019, lo que representa un alza de 6.83 por ciento.

El incremento de feminicidios se presentó en 14 de los 32 estados; en tanto que, en cinco entidades, –Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala– la cifra de 2019 se mantiene exactamente igual que a la del año anterior.

