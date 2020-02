Incendian patrulla en Ciudad Isla, pobladores se enfrenta con la fuerza civil

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Alrededor del medio día de este martes, un grupo de personas llegaron a la base de la policía federal en Ciudad Isla Veracruz y luego de una intensa confrontación con elementos de la fuerza civil, le prendieron fuego a una patrulla de esta corporación.

Según reportes, los manifestantes son procedentes del estado de Oaxaca y Veracruz, quienes exigen la salida de la fuerza civil argumentando supuestos abusos de autoridad por parte de estos.

Así mismo hubo detonaciones de arma de fuego en el lugar y que estas, fueron accionadas por la fuerza civil para replegar a los pobladores.

Señalan también que hay lesionados, entre ellos un reportero del medio de comunicación “El piñero de la Cuenca” quien se encontraba narrando en el lugar de los hechos.

Hasta el momento mantienen bloqueo en la carretera federal 145.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario