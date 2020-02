Gobierno de Oaxaca liquidará a trabajadores del extinto seguro popular

-Así lo anunció el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla en conferencia de prensa

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno del estado por medio del Secretario de Salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla, informó que el gobernador Alejandro Murat giró instrucciones para que se empiece a liquidar a los trabajadores del extinto seguro popular, este anuncio fue hecho en una conferencia de prensa.

Señaló que dicha liquidación será conforme a la ley, pues la persona encargada de realizar estos pagos considerará diversos factores como cuestiones legales, administrativas, mercantil y de cualquier índole, a fin de garantizar que los trabajadores reciban el pago justo.

La dirección a la que pueden pasar los trabajadores es en la calle Crisantemos número 109 en la colonia reforma, en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde y de seis a ocho de la noche.

Cabe hacer mención que el mandatario estatal firmó el decreto de extinción del régimen estatal de protección social y salud del estado de Oaxaca el pasado 30 de enero y publicado en el diario oficial del estado el primero de febrero.

Desde el mes de enero trabajadores del extinto Seguro Popular han realizado una serie de manifestaciones, pues no se les había informado sobre su situación contractual, incluso mencionaron que no se les había informado de la desaparición del seguro popular para dar entrada al Instituto de Salud y del Bienestar (INSABI).

