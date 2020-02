Confirman Feria del Textil y gastronómica en Valle, en el marco de la fiesta a San José

-Asegura el Director de Cultura que con estas actividades se busca seguir proyectando las tradiciones Vallenses.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Con un 90% de avance para la realización de las actividades correspondientes a la celebración de la Feria anual, aunado a la presentación de la cartelera musical, el Director de Cultura Eruviel Pérez Esteban confirmó a este evento, la Feria de los Textiles y la Feria de la gastronomía típica, en fechas aún por confirmar, así mismo explicó que estas actividades se realizan con el fin de seguir proyectando las tradiciones de este municipio en las diferentes actividades que se estarán realizando a lo largo de este año.

Dijo que alrededor de 30 cocineras tradicionales de todo el municipio, ya confirmaron su participación en este evento debido al éxito que ha tenido este tipo de exposiciones en las Ferias anteriores y comentó que ahora les darán la oportunidad a cocineras de otros municipios, para que puedan exponer los platillos típicos tradicionales que se elaboran en esta región, con ingredientes sustentables, además de que podrán tener alguna remuneración con la venta de estos platillos ayudándose en la economía del hogar.

En lo que respecta al certamen para elegir a la reina y rey de la Alegría, dijo que este viernes se cierra la convocatoria para las que desean participar siempre y cuando cumplan con los requisitos, que es tener 16 años de edad en adelante y ser nativos de esta población, por lo que espera que más jóvenes se inscriban y puedan ser presentadas el próximo 15 de febrero para conocer la causa en la que se enfocarían para ostentar la corona en este año.

Dijo además que dentro de las actividades contempladas para el mes de marzo, anunció que se están preparando para organizar una Guelaguetza con Delegaciones oficiales que han participado en los lunes del cerro en la edición anterior y comentó, que se están afinando algunos detalles para la organización de este evento cultural donde aseguró que ya 8 Delegaciones han confirmado su presentación, por lo que espera que en los próximos días se haga oficial este evento que se realizaría dentro del marco del festejo a San José.

De esta manera indicó que será en los próximos días cuando se dé a conocer en su totalidad el elenco artístico y musical, que se harán presente en esta feria mientras tanto, informó que se está trabajando a marcha forzada para que estas festividades, al igual que el año pasado sean todo un éxito.

