COESIDA Oaxaca anuncia concierto con causa

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La titular de COESIDA en Oaxaca Gabriela Velazquez Rosas, dijo que este año se ejercerá el mismo presupuesto del 2019 que es de 9 millones 500 pesos para más de 3 mil personas notificadas, por lo que anunció, que se realizará un concierto los días 20 y 21 febrero para recaudar fondos a beneficio de los pacientes en la entidad.

Detalló que se llevarán dos conciertos en Oaxaca, el primero en el teatro Macedonio Alcalá y el otro en un jardín de niños ubicados en Tlalixtac de Cabrera con el Coro y Orquesta CADI Comunity el cual tendrá un costo de 200 pesos.

La titular de dicha dependencia dijo qué hasta este momento se tiene un preliminar de 10 mil personas notificadas con VIH, por lo que consideró que con dicho concierto, lo recaudado será para apoyar a las personas que tienen este padecimiento.

Mencionó que hasta el momento no hay desabasto de medicamentos en su área, sin embargo, se requiere dinero para traslado, alimentación y hospedaje de los pacientes.

Así mismo, reconoció que la dependencia a su cargo atenderá casos de Hepatitis tipo “C” el cual es curable sin embargo, el tratamiento de 3 meses tiene un costo aproximado de un millón 200 mil pesos, por lo que pidió a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa ya que los pacientes requieren del apoyo de todos, reconoció que al momento tienen 15 casos de este padecimiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario