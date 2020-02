Capulálpam denuncia a empresa minera por saquear oro, plata y contaminar su comunidad

-“No acatan la ley, ya ganamos el resolutivo y continúan trabajando, el gobierno federal está en contra de nuestra comunidad”

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades y pobladores de Capulálpam de Méndez, perteneciente a Ixtlán, interpusieron una demanda de amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras como la canadiense “Continuum Resources LDT”, compañía minera “La Natividad y Anexas”, entre otros particulares, a quienes denunciaron de saquear oro, plata y otros minerales de su comunidad.

En este sentido argumentaron que no fue consultada previamente la asignación de las concesiones, por lo que tomaron la decisión de interponer dicha demanda. Sin embargo aunque el resolutivo salió a favor , la empresa minera continúa trabajando , desacatando la ley.

Aseguran que el gobierno de López Obrador está en contra de su comunidad, “Nos extraña por que el gobierno federal con su secretaría de economía o las personas que dirigen está secretaría, están en contra de una comunidad Indígena, siempre hemos defendido nuestros recursos naturales, nos quieren imponer a una empresa minera que nos sigue contaminando”

Así mismo, argumentaron que no están en contra del desarrollo de su población , sin embargo es un precio ambiental muy alto el que pagarán sus habitantes ya que están en riesgos de contaminación sus manantiales y la vida de sus paisanos.

