El calentamiento global acabará con todo lo que amas

Con fuente Pensemos Verde

Con el pasar de los años el invierno y el verano cada vez son más parecidos, octubre se ha convertido en un mes de abrigo, mientras que la primavera y el otoño están desapareciendo. Todos estos cambios son debido al calentamiento global, fenómeno que afecta en todos los ámbitos de la vida, entre ellos las cosechas.

El aumento de las temperaturas afecta a la agricultura de diversas maneras y por lo tanto a la seguridad alimentaria de las personas, más en alimentos que consideramos deliciosos.

Un campo de cultivo se puede ver sometido en poco tiempo a una sequía y a una inundación, la agricultura necesita de un clima estable o al menos predecible, sin cambios bruscos, para producir adecuadamente.

Por ejemplo:

El vino. Según los expertos, la subida de las temperaturas afecta la cosecha de uvas, por lo tanto afecta al color y la acidez de los vinos.

El maíz. Es un alimento que para cualquier mexicano es fundamental y muy dependiente de las lluvias. Las sequías lo afectan gravemente, se estima que disminuya hasta un 30% su producción en algunas zonas de México en los siguientes años.

El chocolate. Los dos países que tienen la mayor producción de este alimento son Costa de Marfil y Ghana, que en la actualidad están pasando por un aumento de temperatura que afecta a los árboles de cacao.

El arroz. Este alimento disminuirá un 30% a mediados de siglo por las altas temperaturas.

La cerveza. El calentamiento global afecta a la cebada, lo que podría verse reflejado en un futuro próximo en esta bebida.

Una posible solución es un cambio que involucre a todos e implantar una normativa respetuosa con el medio ambiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario