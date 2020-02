Busca CNC convertirse en sitio económico apoyando al campesinado

-Por mandato de la Dirigencia Nacional, se busca convertir las sedes Estatales en negocios propios para el aprovechamiento del campesino.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- En su visita a la región de la Cuenca del Papaloapan el Representante Estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Armando Bohórquez Reyes, señaló que la intención de su recorrido es unificar al campesinado Oaxaqueño y buscar convertir a la CNC en un sitio económico para buscar recursos hacia este sector, pues explicó que la desaparición de los programas sociales y de algunas dependencias, ha provocado un nulo apoyo para los campesinos.

Dijo también que busca reunirse con las autoridades municipales y ejidales de las 8 regiones para unir fuerzas, aunque reconoció que durante muchos años la CNC ha estado abandonado en los municipios y que incluso, hay comités que tienen más de 10 años que no han sido cambiado debido a la falta de asambleas, sin embargo el funcionario público comentó que se requiere primero de un padrón de campesinos lo más pronto posible, para que de esta manera se pueda realizar estos cambios.

Así mismo explicó que por mandato de la Dirigencia Nacional, se está buscando convertir las Sedes Estatales en negocios propios para que sus instalaciones, sean aprovechadas por los campesinos donde pueda vender sus productos, por lo que dijo que se está buscando que en los municipios se hagan lo mismo para el bien del campo y sus productores.

Por último dijo que los campesinos Oaxaqueños, tienen toda la libertad de adherirse a la CNC o a donde más le convenga, pues dijo que a pesar de que se busca la supervivencia de la CNC, es una situación democrática donde hay elección y no se le puede obligar a nadie afiliarse donde no lo desean, pues aseguró que a este proyecto se integran no solo representantes de un Instituto político, sino que los que representa al campesinado Oaxaqueño.

