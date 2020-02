Más retroceso que avances en negociaciones: STEUABJO

-Se cumplen diez días de huelga en la máxima casa de estudios

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En las mesas de diálogo que se han entablado entre las autoridades universitarias y el STEUABJO, luego de la huelga que estalló el pasado primero de febrero, hay más retroceso que avances, señaló la Presidenta del comité de huelga Martha de la Rosa.

Añadió que las autoridades universitarias han negado la contratación de 30 plazas, espacios que dijo, fueron contratados el año pasado de manera arbitraria, situación que afecta a los trabajadores de base que están a la espera de contar con una plaza sindical.

Agregó que la rectoría de la máxima casa de estudios de Oaxaca, argumentan que estatutariamente no es viable la huelga, sin embargo Martha de la Rosa dijo que tienen más de 40 años luchando a favor de los trabajadores sindicalizados.

Estas declaraciones las hizo en el marco de una comparecencia que hicieron los dirigentes del STEUABJO en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en dónde se busca que las autoridades universitarias den una respuesta positiva al pliego petitorio, para que de esta manera se levante la huelga.

FOTO: Archivo

