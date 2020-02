Falta de personal y medicamentos, la principal demanda del hospital en Tuxtepec

-Hay déficit de gasas, jeringas, guantes, y otros productos básicos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Aval Ciudadano del Hospital de Tuxtepec Alejandrina Ronquillo Regules, señaló que sigue las carencias en el hospital y lo que más hace falta es personal y medicamentos, ya que muchos de los familiares de los pacientes tienen que comprarlos, a pesar de que en ocasiones no cuentan con muchos recursos.

Agregó que hay déficit de gasas, jeringas, guantes, y otros productos básicos, y que son indispensables para dar servicio en el hospital.

Otra de las carencias que dio a conocer la aval son los baños que están en la sala de espera de urgencias, los cuales no son suficientes para todos los ciudadanos, además de que no hay una rampa para las personas con alguna discapacidad, aunado a esto otro de los problemas es de drenaje y agua.

En cuanto a lo que era el seguro popular, puntualizó que tienen conocimiento de que las personas sí reciben la atención médica, presentando únicamente su credencial, sin embargo les están cobrando por el servicio dependiendo de un estudio socio económico, ya que aseguró que no tienen recursos para subsistir.

La aval pidió a los ciudadanos utilizar los buzones para conocer de las necesidades más apremiantes de hospital, y las cuales van a tratar de dar solución.

