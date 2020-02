Continúan robos a unidades de transporte en la ruta Tuxtepec- Valle Nacional

-Asaltantes abordan urvans para posteriormente amagar al conductor y a los pasajeros, despojarlos de sus pertenencias

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- La carretera 175 desde hace ya algunos años, sigue siendo una de las más inestables e inseguras del estado, debido a la ingobernabilidad que existe en esta región de la Cuenca y es que ante los continuos bloqueos y manifestaciones, ahora se han sumado los robos de unidades de transporte y asaltos a los pasajeros, situación que ha provocado que viajeros opten por otras opciones para visitar Oaxaca.

Y es que el caso más reciente se dio la noche de esta domingo, cuando la unidad de la línea Águilas del Valle con placas D21-ATB salía de la terminal con horarios de 8 y media de la noche llevando consigo a 10 pasajeros y entre ellos a los 2 delincuentes, que posteriormente a la altura de la colonia Catarino Torres Pereda, amagaron a los pasajeros y al conductor obligándolos a bajarse entre los cañales, para de ahí huir con la unidad con rumbo desconocido.

Por lo que este lunes la Dirigencia de la Línea de Transporte y el conductor del vehículo se presentaron ante la Fiscalía del Estado, para realizar su respectiva denuncia y que se le de seguimiento a los hechos ocurridos, donde los 8 pasajeros a bordo presentaron crisis nerviosas posterior al atraco y en la cual aseguran que en los últimos meses la estadísticas de robo han aumentado en esa zona.

Cabe mencionar que en la ruta Valle Nacional –Tuxtepec de la carretera 175 en los últimos 2 años se han registrado el robo de 4 unidades urvans de la Línea TUXVAN, Transportes Tuxtepec, Águilas del Valle y Chihuanos así también como una camioneta del servicio mixto y de pasaje, además de los robos que han sufrido los pasajeros en su interior, en los diferentes transportes tanto de Valle Nacional y San José Chiltepec, en esta misma carretera que carece de vigilancia y expone a los usuarios que utilizan este medio de transporte, para llegar a su destino.

Hasta el momento, los concesionarios de estos transportes públicos permanecen herméticos y se han negado a dar declaraciones sobre los hechos que han ocurrido en los últimos meses, pues se busca a toda costa no crear el pánico entre los usuarios que necesariamente circulan por esta carretera.

