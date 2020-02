CODECI A. R. amenaza con toma indefinida del palacio; Dávila no les dará dinero, asegura

-La organización pide apoyos para vivienda, sin embargo al no recibirlos, decidieron quedarse de manera indefinida

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Así, entre empujones y gritos, tuvo que salir el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, luego de que integrantes de la Asociación Civil CODECI A. R. lo persiguieran para exigir recursos para sus agremiados.

La mañana de este lunes integrantes de la asociación tomaron el palacio municipal, exigiendo apoyos de viviendas para alrededor de 60 integrantes, tras su llegada inmediatamente el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, bajó a atenderlos, y aunque por un momento se pensó que la toma iba a terminar, no fue así, al contrario las cosas subieron de tono.

Tras no llegar a ningún acuerdo, el Presidente se retiró del lugar ya que continuaría con las actividades que tenía programadas como era la entrega de apoyos a los hijos de los policías municipales, sin embargo en ese trayecto fue interceptado por algunas mujeres de esta organización, que le reclamaban apoyos.

El ambiente subió de tono, cuando al intentar iniciar el evento que tenían programado, los manifestantes insistieron en exigir apoyos y lo que provocó empujones, jaloneos y que por un momento, las mujeres de la organización gritarán que estaban sufriendo agresiones por elementos de seguridad que tiene el Presidente, pero también por algunos trabajadores del palacio municipal

Esta situación, provocó que el Presidente se fuera en medio de los manifestantes; lo que provocó la molestia de los integrantes de CODECI A. R. quienes amenazaron con quedarse por varias horas en el palacio municipal, dejando encerrados al personal del palacio municipal, pero también a quienes habían acudido a realizar algún trámite en el palacio.

Más tarde en una conferencia de Prensa el Presidente Fernando Bautista Dávila, señaló que no van a entregarle el recurso del pueblo a organizaciones para su beneficio personal, y puntualizó que no le van a autorizar dinero a líderes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario