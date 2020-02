Caso saxofonista: defensa de empresario trata de desprestigiar, DDHPO dicta medidas cautelares a favor de la victima

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El empresario y ex diputado del PRI Juan Vera Carrizal, a través de su abogado envió un video y audios donde exhibe a la saxofonista María Elena Ríos, con videos y mensajes eróticos de texto como defensa ante la acusación que existe en su contra por haber ordenado arrojarle ácido a la victima; también envía una carta, donde trata de evidenciar que no tenia razones para dañar a la afectada.

La abogada de Vera Carrizal, Maribel Perez Santaella, difundió ademas una carta supuestamente redactada por el prófugo de la justicia, Juan Vera Carrizal donde se dice inocente.

Vera Carrizal es perseguido por las policías estatales de las 31 entidades federativas y la CDMX además de por la INTERPOL por una orden de búsqueda que lanzó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, que lo implique, junto su hijo y un socio más en el ataque contra la artista Maria Elena Rios.

La Fiscalia ha cateado domicilios en el municipio de Huajuapan de León, un rancho en el poblado de Silacayoapam, y las 7 gasolineras que tiene el empresario en la Ciudad de Oaxaca.

Ante las diligencias de localización, las hijas del empresario, en particular Ashley Vera acuso a los elementos de la agencia criminal de investigaciones de abusos y de cometer excesos.

El Fiscal Rubén Vasconcelos, dijo que los reclamos si han sido conducidos por la vía institucional serán sujeto de revisión y si hay excesos en la actuación de servidores públicos de la FGJO, se actuará con firmeza.

MEDIAS CAUTELARES A FAVOR DE LA SAXOFONISTA

En tanto el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que ya dictaron medidas cautelares a la saxofonistas Maria Elena Rios y su familiares, ante el riesgo de que puedan ser sujeto de represalias por parte de los victimarios.

Dijo que se solicitó a la FGJ un pronto esclarecimiento de los hechos, a la Secretaria de Seguridad Pública una orden de protección y a la Secretaria de Salud se cumpla con los gastos médicos de la afectada.

Detalló que desde el primer momento, que se tuvo conocimiento del caso, una oficina regional en la zona de Huajuapan, en su momento recibió la queja, y precisó que desde ese momento se exigió información a las instancias y se buscó el contacto directo con los familiares, tanto con los padres como la hermana.

“y a partir de ese momento se ha dado un proceso de acompañamiento permanente directo en la medida, que las propias afectadas no lo permita, ni un paso adelante, ni un paso atras”.

El titular de la DDHPO Bernardo Rodríguez, dejó claro que el caso de la saxofonista es un caso que “nos lastima como sociedad y no podemos dejar ni permitir que un ataque de odios de estas magnitudes se replique, ni en Oaxaca, ni el México”

Enfatizó que hay crimines de odio por que hay un régimen de impunidad a los criminales y hay una grave descomposición social en el país.

