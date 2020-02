Cambios en el gabinete de Murat

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que habrá nuevos cambios en su gabinete para reforzar la última recta de su administración y ante los nuevos retos que enfrenta Oaxaca.

“Es un tema de coyunturas, hay perfiles que necesito ahora, a veces no es que uno sea mejor que otro o peor, es un tema de perfiles, todos tenemos fortalezas y debilidades, se trata de un tema de perfiles”, dijo el mandatario durante una entrevista radiofónica.

Detalló que está valorando a la gente que ya participó en su gobierno, toda vez que no descartó se puedan volver a reincorporar, así como sumar a nuevos perfiles.

El mandatario indicó que estos cambios serán para cumplir los compromisos pactados con la ciudadanía oaxaqueña, aunque no específico la fecha en que habrá de concretarse dichos cambios y tampoco quienes podrían ser los nuevos funcionarios y en qué dependencias.

“Lo que buscamos es que Oaxaca realmente se transforme que es mi objetivo, estoy convencido que vamos en la ruta correcta”, mencionó el mandatario.

Desde la semana pasada, se anticiparon los cambios en la administración pública estatal sin embargo hasta el momento no se han concretado.

