Absuelven a Carlos Ahumada de fraude y extorsión

La ex jefa de Gobierno, Rosario Robles– actualmente presa- y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), podrían pagar 400 millones de pesos a Carlos Ahumada, luego de que un tribunal unitario determinara que no hay elementos para acusar al empresario argentino por el delito de fraude del que fue acusado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 consta que, Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social, denunció al empresario por el delito de fraude y extorsión por 400 millones de pesos en su agravio y del PRD.

La ex funcionaria señaló que Ahumada, tomó su firma de un documento en blanco para inscribirla en un pagaré apócrifo fechado el 1 de agosto de 2003, por lo que pretendía cobrar con este documento un préstamo que le hizo al PRD, cuando Rosario Robles era su dirigente.

Tras una largo proceso legal, entre amparos y recursos interpuestos por ambas partes, en agosto pasado, el juez Rodrigo Rosales Salazar rechazólibrar la orden de aprehensión contra Ahumada en la causa penal 273/2019, por considerar que no había elementos para proceder contra él.

Por ello, la Fiscalía General de la República impugnó y el caso quedó en manos del magistrado Manuel Bárcena Villanueva, quien ratificó la decisión y el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito.

Con ello, se absolvió al empresario de cualquier responsabilidad, y se dejó la posibilidad para que Ahumada reclame los 400 millones de pesos que le prestó al PRD.

