Abre IEEPO convocatoria 2020 de cursos sobre tecnologías educativas para docentes y alumnado

-Durante 2019 se capacitó a mil 093 docentes y a dos mil 479 escolares en 124 planteles de educación básica

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de febrero de 2020. – El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) abrió la convocatoria 2020 de cursos sobre tecnologías educativas, dirigidos a las y los docentes y alumnos de educación básica con el fin de fortalecer sus conocimientos y las habilidades que les permitan hacer frente a los retos que plantea la sociedad del conocimiento y el desarrollo de competencias digitales.

Durante el año pasado, para mejorar los procesos de formación y actualización profesional del personal docente en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tic) se capacitó a mil 093 docentes -708 mujeres y 385 hombres- y a dos mil 479 escolares –mil 213 niñas y mil 266 niños- con cursos y talleres en 124 planteles de educación básica.

La convocatoria 2020 de los cursos que se imparten a través de la Dirección de Tecnologías Educativas, está dirigida a docentes, directivos, personal administrativo y alumnado de instituciones públicas de la entidad.

Entre los temas que forman parte de la oferta académica, se encuentran: Habilidades computacionales básicas; Aplicaciones para elaborar recursos didácticos, Excel Básico; Construcciones dinámicas con GeoGebra para la enseñanza de las matemáticas, dirigido a Educación Secundaria.

También, Prácticas de reforzamiento matemático a través de robótica educativa, Introducción a la programación con Scratch, ambos para quinto y sexto grado de primaria y secundaria, y Curso Básico Arduino con Scratch para las y los alumnos de secundaria, mediante el cual desarrollan habilidades mentales con el aprendizaje de la programación.

Como lo ha establecido el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, cada actividad está enfocada a crear contenidos educativos según los temas que contemplen los planes y programas que sirvan de apoyo a los docentes en su práctica en las aulas y sean significativos para el alumnado en su aprendizaje.

Para mayor información, las y los interesados pueden consultar la página del Instituto: www.oaxaca.gob.mx/ieepo, en el apartado de convocatorias, o bien, comunicarse vía telefónica al Departamento de Capacitación de la Dirección de Tecnologías Educativas, a los teléfonos (951) 513 70 02 y (951) 513 36 45, extensión 104, al 800-821-8-118, así como al correo electrónico, [email protected]

