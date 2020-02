Santana, “arranca campaña” en el festejo de los 9 años de FHUCUP

-Octavio Santana Flores presidente de la fundación, recibió el espaldarazo del grupo Davilista

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con música en vivo, batucada, pirotecnia, porras y hasta regalos, Octavio Santana se anotó en la pelea, alzo la mano, mostro musculo, con el pretexto de los 9 años de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan, como si fuera su arranque de campaña.

El lienzo charro fue el lugar que eligieron para festejar estos 9 años, y en donde el actual Presidente de la Fundación Octavio Santana, no descartó tener aspiraciones políticas, y este prácticamente fue su arranque de campaña.

Como todo un candidato, vestido de guayabera blanca, Octavio Santana, llegó al ritmo de la batucada, saludando a todos los asistentes, y acompañado del Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, también de Marcos Bravo, ambos fueron presidentes de la Fundación, no faltó Miguel Herrera, que aunque no ha sido Presidente de Fhucup, le agradecieron apoyar a la fundación, y si, él sí llevaba su camisa anaranjada.

Con un mensaje de unidad y agradecimiento dejó entre ver que tiene aspiraciones a la presidencia municipal, “el trabajo que hoy hemos hecho, está dando sus frutos, nos reconocen como una Fundación de ayuda y de trabajo, donde la unidad y los valores humanos han hecho posible, lo que otros no han podido, ganarse la confianza de la gente”.

Añadió “he concluido que lo que determina nuestro futuro de Tuxtepec, de nuestro Oaxaca, y lo que determina el futuro de nuestro México, no son las personas, si no donde ponen el corazón esas personas, 9 años de trabajo, de experiencias, de grandes logros y muchas satisfacciones que nos permiten tener presencia en lo largo y ancho del municipio”.

Antes de su mensaje, llamó a Fernando Bautista Dávila, a Marcos Bravo y a Miguel Herrera al estrado, allí sentados, escucharon el discurso de Santana Flores, quien no descartó sus aspiraciones las cuales nunca ha ocultado, aspiraciones que al parecer fueron respaldadas por el grupo Davilista.

Con este evento, recibió el espaldarazo de toda la familia Bautista Dávila, que estuvieron presentes, pero además de presidentes de colonias y agentes municipales, así como funcionarios del gobierno municipal, sin embargo fue notoria la ausencia de José Humberto Villamil, quien se decía que era uno de los 3 aspirantes a la presidencia, pero últimamente no se le ha visto en algunos eventos.

Y no, no olvidaron el color anaranjado, el color del partido al que ahora pertenecen, y que estuvo presente en las lonas, y en los moños de los regalos que rifaron, color que contrastaba con las banderitas moradas que ondeaban los asistentes.

También en este noveno aniversario presentaron a Georgina Martínez, como Directora de la Fundación, quien a su vez agradeció que la hayan tomado en cuenta para estar en el cargo.

El noveno aniversario de la Fundación, sirvió para demostrar la estructura que tiene Fernando Bautista Dávila, quien al tomar la palabra agradeció a todos el respaldo que le han dado, pero sobre todo respaldó y reconoció el trabajo que ha hecho Octavio Santa Flores frente a Fhucup, dejando entre ver que ya hay un candidato a la presidencia municipal.

