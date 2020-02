Realiza Sectur Oaxaca actividades para febrero, Mes de la Inclusión LGBT+

-La Secretaría impartirá talleres, pláticas, conferencias y actividades con el fin de sensibilizar al sector turístico ante la no discriminación de la comunidad LGBT+

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de febrero de 2020.- Como parte de la campaña “Sembrando Igualdad” que impulsa la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca), para promover un turismo incluyente, la dependencia implementa, febrero, Mes de la Inclusión LGBT+.

La Sectur Oaxaca suma esfuerzos con instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca), la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Secretaría de Movilidad (Semovi), el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida).

El Municipio de Oaxaca de Juárez, Municipio de Santa Lucia del Camino, Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y sector turístico, para llevar a cabo diferentes actividades como; pláticas de sensibilización, conferencias y talleres.

La finalidad es que el sector turístico sea incluyente, que establezca políticas y procedimientos de no discriminación a la comunidad LGBT+; y que cuente con herramientas para ofrecerles un servicio de calidad.

Con esta campaña también se busca promover la atracción de turistas de dicha comunidad, quienes, de acuerdo a la Asociación Internacional de Viajes de Gays y Lesbianas (IGLTA por sus siglas en inglés), son un importante nicho de mercado, que ha resistido a las recientes crisis económicas, teniendo mayor poder adquisitivo, control de tiempo libre y curiosidad por conocer otras culturas y experiencias.

Cabe señalar que Oaxaca es uno de los destinos con alta demanda por este tipo de turismo, junto con lugares como Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta y Guadalajara; siendo la República Mexicana uno de los 10 destinos principales en América Latina.

Durante el mes de la inclusión, habrá talleres de promoción turística con la participación de Estrella, integrante de la comunidad Muxe y taller de Protocolos de Atención para la población LGBT+; además de las conferencias “Servicio incluyente, no discriminación” y “La importancia del Turismo LGBT+ en la economía del Estado de Oaxaca”.

Así también las pláticas de sensibilización, “Todos y todas formamos parte de la inclusión”, “Equidad de género”, “Igualdad y no discriminación”, “Diversidad sexual”, “El turismo y su relación con las infecciones de trasmisión sexual” y “Derechos humanos de la población LGBT+”.

Dichas actividades se impartirán en la Sectur Oaxaca; además el público en general podrá presenciar el flashmob “Amor es inclusión” que se llevará a cabo el 14 de febrero a las 11:30 horas en el andador turístico de la Ciudad de Oaxaca y la “Carrera por la inclusión” de 5 kilómetros que se iniciará en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) el 1 de marzo a las 07:30 horas.

El proyecto “Sembrando Igualdad, Turismo accesible e Incluyente”, se adhiere a las acciones emprendidas por el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, en su estrategia Misión por la Inclusión 2020, para trabajar desde cada dependencia por una entidad incluyente y sensible ante los temas de igualdad y no discriminación.

