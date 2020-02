Aseguran camión lleno de migrantes en carretera al Istmo de Tehuantepec

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la Policía Federal en coordinación con la Guardia Nacional, y el Instituto Nacional de Migración (IMM) lograron el aseguramiento de un camión tipo torton sobre la carretera al Istmo de Tehuantepec, donde descubrieron que en el interior viajaban indocumentados.

La Policía dio a conocer que la detención se realizó, en un reten establecido en las inmediaciones del municipio de Jalapa del Marqués sobre la carretera federal 190, cerca de Tehuantepec.

Fue precisamente en este lugar donde descubrieron al paso del camión, mismo que al notar la presencia de la policía, pretendía darse a la fuga, pero finalmente fue asegurado.

Al momento de que los elementos de las fuerzas federales de seguridad le marcaron el alto a la unidad, algunos de los indocumentados que viajaban de polizones en la caja de carga del camión se arrojaron a la carretera para evitar ser detenidos por lo que se activo un operativo de captura.

Al revisar la unidad en la caja, descubrieron a 30 ilegales, procedentes de El Salvador y Honduras mismos que fueron puestos a disposición de migración, donde se determinara su situación, en tanto que el chofer fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Comentarios

