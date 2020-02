Sube a 722 cifra de muertes por coronavirus

josecardenas.com

El número de muertos por coronavirus aumentó a 722 y el de infectados a 34 mil 546 el sábado (tiempo local), luego de que el Gobierno anunciara que otras 3 mil 399 personas habían sido diagnosticadas en las últimas 24 horas.

Además, Japón sumó 64 casos en un barco en cuarentena, y en total en el país el número de infectados se aproxima a noventa, según el último saldo de las autoridades niponas.

Entre los casos previos que han dado a conocer las autoridades niponas se encuentra un argentino, y la mayoría son japoneses.

El Presidente Xi Jinping habló con su homólogo de EU, Donald Trump, y lo instó a «responder razonablemente» al brote, eco de las quejas de que algunos países están reaccionando de forma exagerada al restringir a los viajeros chinos.

La mayoría de las muertes por el virus han sido de personas mayores con problemas de salud existentes, pero los especialistas en enfermedades dijeron que el trabajo del doctor Li Wenliang -el doctor que trató de advertir sobre el virus cuando el Gobierno aún no lo hacía- puede haberlo sobreexpuesto al virus.

En el barco en cuarentena en Japón se diagnosticaron tres casos más de entre tres mil 700 pasajeros y la tripulación del Diamond Princess.

Los que están a bordo están en cuarentena de 14 días.

Hong Kong comenzó a imponer una cuarentena de 14 días para las llegadas desde China continental el sábado (tiempo local).

«Si firmas este formulario, deberás quedarte en casa. También me advirtieron que no puedo salir. Debo quedarme en casa durante 14 días», dijo Jennifer Cheung, quien llegó al puerto de Hong Kong desde Henan.

Hong Kong se ha negado a sellar completamente su frontera, pero espera que la cuarentena disuada a los viajeros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario