Resultados palpables del programa de reunificación familiar del IOAM

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Aída Ruiz García, titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) detalló que el programa de reunificación familiar ha dado resultados favorables, ya que con esta acción logran unir a familias y evitan caer con coyotes estafadores, que prometen una visa con lo cual cobran cifras superiores a los 5 mil dólares.

Refirió que en lo que va de la administración muratista, han entregado 976 visas aprobadas por 10 años para señores mayores de 60 años.

Añadió que con esta acción, le han quitado el negocio a personas y organizaciones y supuestas fundaciones que se dedican al trámite de visas de turistas, mismas que llegan a cobrar entre 5 mil a 7 mil dólares, sólo por un trámite sin la certeza de que la visa sea aprobada.

Precisó que la función del instituto a su cargo, es capacitar a las personas para que acudan a la embajada a la entrevista con un cónsul.

Puntualizó que en lo que va del año 2020, han entregado 152 visas aprobadas por parte de la embajada de Estados Unidos y añadió, que ya están programando las salidas para la reunificación en algún estado de la Unión Americana.

En el tema del flujo migratorio, señaló que este se mantiene constante, no habido disminución y Oaxaca sigue ocupando el segundo lugar en número de repatriados y el tercer lugar, en caso de menores de edad no acompañados, de acuerdo a datos de la unidad de política migratoria de gobernación.

Agregó que en lo que va del 2020 suman 27 fallecidos, de los cuales dos son por intento de cruzar la frontera, por muerte natural 14, muerte accidental cuatro, muerte violenta fueron tres y cuatro casos en investigación.

En tanto a la repatriación de restos mortuorios, detalló que el consulado americano aporta una cantidad de estados unidos a la ciudad de México y el IOAM, se encarga del traslado de la ciudad de México al lugar de origen de manera gratuita, sólo el año pasado coadyuvaron a trasladar 184 restos.

