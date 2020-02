Protocolo sanitario por coronavirus en Oaxaca

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) reportó que ya cuenta con un protocolo de emergencia estratégico de tipo sanitario para atender cualquier pandémia causada por algún contagio del coranavirus y tener capacidad de reacción inmediata, informó el titular de la dependencia Donato Casas Escamilla.

El funcionario estatal precisó que en este plan emergente, se tienen habilitados 14 hospitales, 20 clínicas, donde hay 454 camas disponibles para atender cualquier emergencia por alguna contingencia por el coronavirus.

Aseguró que tan solo en el Hospital Civil de Oaxaca, que está en la zona metropolitana se cuenta con 110 camas disponibles y tres ventiladores.

Ademas se cuenta con una fuerza medica de 800 enfermeras y 500 médicos capacitados.

Detalló que en cada uno de los hospitales hay un ventilador, 3 áreas de contención e insumos suficientes, ademas de 4 frigoríficos de alta tecnología para resguardar vacunas.

Mencionó que en caso de una situación pandemica las autoridades sanitarias tienen la capacidad y la fuerza de tarea para llegar a distribuir hasta 1 millón de cubre bocas a la ciudadanía, además de 300 mil de tipo n95 que se pueden utilizar de forma exclusiva dentro del sector salud.

El titular de la Secretaria de Salud estatal afirmó que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del coronavirus, Oaxaca se sumo a la alerta mundial por la epidemia y se reforzaron la instalación de filtros en terminales aéreas.

Casas Escamilla dijo que permanentemente hay una supervisión de las actividades que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, como parte del protocolo de vigilancia epidemiológica que se mantiene por el nuevo coronavirus.

En entrevista, dijo que en estrecha coordinación con las autoridades aeroportuarias, el personal médico realiza acciones de manera permanente, pues así lo indica el Reglamento Sanitario Internacional, el cual se lleva a cabo en cinco puntos de acceso directo de vuelos o embarcaciones, los aeropuertos de Oaxaca, Puerto Escondido, y Huatulco, así como en los puertos marítimos de Salina Cruz y Huatulco.

El funcionario destacó que por instrucciones del gobernador del Estado, Alejandro Murat se intensifican las acciones de vigilancia y promoción ante este aviso epidemiológico, entre las que destaca la sesión permanente del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), en el cual participa todo el Sector así como dependencias afines, para la unificación de medidas de intervención.

