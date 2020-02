Legislatura llama a Gobierno estatal evitar la devastación por incendios forestales

-El año pasado fueron consumidas más de 68 mil hectáreas de distintas clases de vegetación.

-Piden legisladores programa de prevención, detección y combate de siniestros, plagas y enfermedades forestales.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Congreso local hizo un llamado al gobierno estatal para evitar que, en esta temporada de sequía, de nueva cuenta los incendios forestales devasten bosques y selvas en la entidad ya que solamente el año pasado fueron afectadas 68 mil 624 hectáreas de distintas clases de vegetación.

En sesión ordinaria, el pleno cameral aprobó, por mayoría de votos, el punto de acuerdo donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a desarrollar un plan para prevenir detectar y combatir esta amenaza en la actual temporada de conflagraciones, involucrando a las autoridades municipales y agrarias.

En la propuesta presentada por la diputada Leticia Socorro Collado Soto y el diputado Ericel Gómez Nucamendi, se expone que “el problema de los incendios forestales en la entidad ha devastado gran parte de nuestros bosques y selvas, situación que genera inestabilidad en los temporales afectando así severamente al medio ambiente en general, tal situación provoca desastres en diversos sectores, extinción de la flora y la fauna, desastres naturales y otros.”

Cabe señalar que el año pasado, en la entidad se contabilizaron 253 siniestros, afectando un total de 68 mil 624 hectáreas, representando un 10.8 por ciento del total de la superficie consumida en el territorio nacional. En contraste, el año 2018, el número de incendios registrados fue de 174.

En relación con el tipo de incendios, el 61 por ciento de las áreas resultó con daños severos. Esto significa que la recuperación del daño podría tardar al menos 10 años si es atendido debidamente. Por otra parte, a manera de comparativo, durante 2019, Oaxaca fue el segundo estado del país con mayor superficie afectada.

Debido a la magnitud del problema, los legisladores y legisladoras plantearon en el punto de acuerdo que se construya un programa de prevención, detección y combate de incendios, plagas y enfermedades forestales en el Estado, en coordinación con la Federación, obligación que se establece en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca.

En sus consideraciones el pleno legislativo respaldó, con mayoría de votos, el punto de acuerdo que reitera que se requiere un trabajo de planeación integral con todos los sectores de la población, con el objetivo de generar condiciones propicias para el efectivo combate de los siniestros.

Comentarios

