Sí habrá en Tuxtepec, “un día sin ambulantes”, será el 4 de marzo

-Ya todos los líderes de las organizaciones firmaron el convenio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio Jimmy Santos señaló que ya es un hecho que se realice en Tuxtepec “un día sin ambulantes”, pero será hasta marzo, que un día al mes las calles luzcan libres.

Se postergó debido a que faltaba la firma con uno de los líderes ambulantes, para que los más de 700 ambulantes se sumen, sin embargo tras lograr esta firma con todas las asociaciones, será el próximo miércoles 4 de marzo, cuando Tuxtepec esté sin vendedores.

Para que se logre notar que las calles estarán libres, se pretende también que en colaboración con tránsito del estado, se impida que los automovilistas se estacionen en las calles, y así la ciudadanía pueda realizar sus compras de manera más tranquila.

Este día sin ambulantes, será utilizado para realizar tequio por los mismos vendedores, y así ir cambiando la imagen del centro de la ciudad, pero además se le pidió a los ambulantes que diariamente que se retiren de las calles se leven su basura y con esto evitar seguir contaminando el medio ambiente.

Un día sin ambulantes se implementó en la capital del estado, sin embargo no funcionó, y ahora lo implementarán en Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario