Funeral de Kobe y Gianna Bryant será el 24 de febrero

josecardenas.com El próximo lunes 24 será el funeral del ex basquetbolista Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero, y ese día será último homenaje a la leyenda de la Liga Nacional de Baloncesto (NBA).

La fecha 2/24/20 representa el número 2 en la playera de Gianna, 24 el que utilizó Kobe en la segunda mitad de su floreciente carrera de basquetbolista y el 20 representan las 20 temporadas de la estrella de Lakers de Los Ángeles.

La fecha la anunció Vanessa Bryant, su esposa, mediante una red social, con lo cual brindará el más sentido y bello homenaje a su esposo e hija, quienes impactaron al mundo por su su accidente y la historia deportiva que construían.

El Staples Center, donde “Black Mamba” tuvo noches gloriosas, será el escenario donde iniciará la ceremonia a las 10 de la mañana, y donde se van a dar cita estrellas del basquetbol y de otros deportes, así como dirigentes deportivos y figuras de otros ámbitos de la sociedad.

Esa fecha fue acordada conjuntamente con las autoridades civiles de la ciudad, quienes van a implementar los dispositivos de seguridad para la ceremonia.

